Без нервов и очередей: челябинские врачи начали принимать пациентов онлайн

Рассказываем о плюсах телемедицины.

Участковые терапевты выжаты как лимон. В пандемию заканчивать смену им приходится ближе к десяти часам вечера. Вызовов на дом много, за день доктор обходит до 15 адресов. Облегчить службу врачей уже в ближайшее время поможет телемедицина. Ее работу презентовали сегодня в поликлинике ОКБ № 2.

Терапевт Лариса Бортник готовится начать прием. Правда, у кабинета, где сидит доктор, ни одного заболевшего. Сегодня все пациенты свяжутся с терапевтом по видеосвязи.

Ровно в 12 дня на компьютер Бортник звонит первая пациентка. Терапевт принимает ее звонок:

— Добрый день. Назовите себя! Какие жалобы на сегодня?

Женщина по ту строну монитора недомогает несколько дней. Больничный даме открыли на очном приеме, взяли анализ на коронавирус. А теперь она хочет узнать результат и, если нужно, скорректировать план лечения.

— Результатов анализа пока нет. Вы измеряли сегодня давление, температуру? Раз состояние не ухудшается, продолжайте лечение. Больничный я продлеваю, — говорит терапевт и дает дополнительные советы.

Прием окончен за десять минут. Пациент может спокойно лечиться дальше, да и врач не измотан — ждет звонка очередного больного.

Новая форма взаимодействия удобна всем. Когда ее окончательно обкатают, доктор сможет принять 20—30 пациентов за смену. Но только тех, кто не требует экстренной помощи или тщательного осмотра, например проверки легких, пальпации живота.

«Сегодня телемедицина помогает нам лечить пациентов с легким течением болезни — коронавируса или ОРВИ. Когда закончится пандемия, ее смогут использовать узкие специалисты — принимать диспансерных больных. Наши бабушки, дедушки научились общаться по скайпу с внуками, значит, научаться дистанционно ходить ко врачу. Это будущее медицины», — говорит заместитель главного врача по поликлиническим вопросам ОКБ № 2 Анна Авладеева.

Впрочем, медики признают, что первое посещение доктора должно быть очным. Терапевт должен лично оценить тяжесть состояния больного, чтобы не пропустить опасные осложнения. Полностью видеоконсультация никогда не заменит живого врача.

До конца года телемедицина должна прийти во все крупные поликлиники области там, где есть интернет и возможна устойчивая «картинка».

Взять талон на дистанционный прием жители области могут прямо из дома. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет на сайте talon.zdrav74.ru и выбрать раздел «Телемедицина».

А за пару минут до начала приема нужно опять зайти в личный кабинет и подключиться к виртуальной поликлинике по разовому ключу-ссылке. Если вы делаете это на персональном компьютере, сразу же попадете к своему доктору. Для выхода на прием через смартфон придется скачать приложение TrueConf. Это займет не больше пары минут.

Подробную инструкцию по телемедицине челябинцам обещают раздавать на первичном приеме у доктора в поликлинике. Также инструкция будет доступна на сайте больницы.