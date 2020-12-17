Коронавирус оборвал жизнь главы челябинского Россельхознадзора

Сергею Слободянскому было всего 53 года

В четверг, 17 декабря, ушел из жизни руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Сергей Слободянский. Незадолго до смерти высокопоставленный чиновник заболел коронавирусом.

«Сергей Романович Слободянский скончался от коронавирусной инфекции на 54-м году жизни. Ушел из жизни чуткий руководитель, профессионал высочайшего уровня, замечательный человек», — коротко сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сергей Слободянский был родом из Казахстана.

Свой трудовой путь он начинал с должности ветеринара в колхозе. Позже устроился на работу в Челябинскую межобластную ветеринарную лабораторию. А в 2010-м году перешел в управление ветеринарии министерства сельского хозяйства.

Региональное управление Россельхознадзора Слободянский возглавил в ноябре 2018 года.

За многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе был награжден Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Благодарностью Губернатора Челябинской области.

