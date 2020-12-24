Среди умерших от коронавируса — мужчины «под шестьдесят» и опять диабетики

Свежая сводка Минздрава Челябинской области на утро 24 декабря 2020 года

Еще 5 тысяч 388 тестов на коронавирус провели накануне в Челябинской области. Медики получили 311 положительных результатов. Среди вновь заболевших два школьника. Всего с начала пандемии на 24 декабря 2020 года коронавирус подтвержден у 33 тысяч 961 южноуральца.

На лечении в стационарах и дома остаются 11 тысяч 118 пациентов. В среду медики закрыли больничный 154 южноуральцам. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области нет.

«За минувшие сутки по региону умерли пятнадцать пациентов с коронавирусом. У десяти человек этот диагноз был основным. Непосредственно от новой инфекции ушли из жизни шесть женщин — 67, 70, 73, 74, 79 и 82 лет, а также четверо мужчин — 57, 59, 61 и 72 лет. Еще пятеро человек скончались от тяжелых сопутствующих болезней», — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Так, у 83-летней женщины был сахарный диабет, диабетическая нефропатия. У 88-летнего мужчины — диффузный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий. У 84-летнего пациента — острый тромбоз, сахарный диабет. У его ровесника — атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность. У пациентки 66 лет — сахарный диабет и атеросклероз аорты.

Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирус оборвал жизнь одной тысячи 199 южноуральцев.