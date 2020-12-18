Сообщать результат ПЦР-тестов на коронавирус в Челябинске будет робот

Власти придумали, как разгрузить сотрудников регистратуры

Ежедневно в Челябинской области ПЦР-тест на коронвирус сдают несколько тысяч южноуральцев. Сообщать результат теста им будет робот. Об этом в пятницу, 18 декабря, рассказала первый вице-губернатор Челябмнской области Ирина Гехт.

«Мы усиливаем работу колл-центров. С сегодняшнего проводится тестирование системы телефонии на базе 67 поликлиник Челябинской области. Там установлены дополнительные телефоны и набран дополнительный персонал, чтобы перенаправлять звонки с номера федеральной горячей линии „122“ и наших горячих линий на конкретные поликлиники. Все это снизит время дозвона в наши медицинские организации. Также уже в ближайшее время мы планируем запустить автоинформирование по результатам ПЦР-диагностики. Дозваниваться и сообщать их будет автоинформатор. Это тоже позволит разгрузить поликлиники», — пояснила Ирина Гехт.

Ранее жители области жаловались на то, что подолгу не могу узнать результат теста на коронавирус. При этой сбой зачастую происходил на уровне поликлиник, а не лабораторий.

На помощь сотрудникам регистратуры брошены также студенты медицинских колледжей. Все, кто вышел на практику в медицинские организации, по решению президента страны получат материальную выплату в размере семи тысяч рублей за ноябрь и декабрь. Студенты вузов, вышедшие на практику в поликлиники и больницы, получат по десять тысяч рублей.