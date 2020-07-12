130 инфицированных коронавирусом выздоровели за сутки в Челябинской области

3160 пациентов остаются в больницах.

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140 человек заболело коронавирусом за последние сутки в Челябинской области. Всего в регионе зарегистрирован 9241 случай заболевания COVID-19. Подробнее о том, сколько человек болеет на сегодняшний день, а сколько уже выздоровели, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«На утро 12 июля в больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 3160 человек. Они получают все необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также по звонкам, поступающим на горячую линию. 42 пациента переведены в медицинские учреждения других регионов по месту прописки»,— рассказали в ведомстве.

Всего в регионе вылечилось 5853 человека, 130 из них — за последние сутки. Кроме того, на сегодняшний день зафиксировано 184 смерти пациентов с коронавирусом. Из них двое умерли за последние сутки.

«От следующих причин скончались: крайняя степень ожирения, сопровождаемая гиповентиляцией, дыхательная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 49 лет; ишемическая кардиомиопатия, хроническая обструктивная болезнь легких (ковид сопутствующий) — пациентка, 87 лет»,— добавили в Минздраве.

По всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции, можно обратиться на горячую линию министерства здравоохранения Челябинской области: 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.