Алексей Текслер не исключает введение режима всеобщей самоизоляции в Челябинской области

Глава региона попросил отнестись к самоизоляции, как к модному флешмобу.

Послушать 00:00

В Челябинской области пока не введен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что подобные меры уже приняты во многих регионах России, а также заметил, что получает вопросы о том, будет ли введен режим полной самоизоляции в Челябинской области.



«Вчера я разместил пост в "Инстаграм", посмотрел на обратную связь. Многие южноуральцы спрашивают про введение обязательной самоизоляции. Я рассматриваю этот вопрос, знаете, если посмотреть субъекты с наибольшим количеством подтвержденных случаев заболевания, мы уже на 9 месте. Введение такого режима в ближайшее время весьма вероятно», — подчеркнул Алексей Текслер.

Пока подобный режим не введен, глава региона обратился ко всем южноуральцам с просьбой оставаться дома.

«Обращаюсь к жителям, давайте покажем, что мы лучше всех соблюдаем режим самоизоляции. Покажем, что мы опорный край державы. Новый сервис Яндекса определяет индексы самоизоляции по всем городам. Молодежь, оставайтесь дома, считайте, что самоизоляция — это флешмоб. Это касается всех. Давайте покажем, что мы ответственны, умеем заботиться о себе, любим свой город, свою страну», — отметил губернатор.

Напомним, что в Челябинской области 14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Условно подтвержденных случаев — 8.

Режим самоизоляции, при котором жилье покидать можно только в случае крайней необходимости, введен уже на территории 27 регионов России.