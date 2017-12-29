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Актеры, библиотекари и преподаватели получили по 100 тысяч от Бориса Дубровского

Глава региона наградил деятелей культуры государственными премиями.
сегодня в 16:31
  |  Культура

В правительстве Челябинской области прошло награждение деятелей культуры в канун Нового года. Губернатор Челябинской области вручил государственные премии региона актерам южноуральских театров, музейным работникам, преподавателям музыкальных школ и библиотекарям. Каждый из 10 лауреатов получил по 100 тысяч рублей.

Поздравляю вас с государственными премиями Челябинской области в сфере культуры и искусства. 15 лет эти премии традиционно завершают каждый календарный год на Южном Урале. В этот раз он выдался особенно удачным в сфере культуры. Впервые за всю историю Челябинская область вошла в первую десятку регионального рейтинга министерства культуры России. Подписаны соглашения с дирекцией музеев Московского Кремля, Большим театром, Президентской библиотекой. Успешно завершен региональный телепроект «Марафон талантов». Большое вам спасибо за ту важную, проделанную вами работу. Уверен, что звание лауреата государственной премии придаст новый импульс вам в вашей важной для всех нас работе. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В 2017 году лауреатами премии в размере 100 тысяч рублей стали: директор межпоселенческой централизованной библиотечной системы Увельского района Ирина Готовцева, заместитель директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Елена Михайленко, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская, заведующая отделом Челябинского государственного центра народного творчества Татьяна Завьялова, руководитель вокальной студии «Ассорти» Симского городского дворца культуры Татьяна Тукаева, директор Каслинского историко-художественного музея Валентина Андриянова, артист драмы, ведущий мастер сцены Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Фаина Охотникова, артист балета, исполняющая сольные партии Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки Екатерина Хомкина-Сафронова, артист драмы, ведущий мастер сцены Челябинского государственного «молодежного театра» Александр Черепанов, преподаватель Кундравинской детской школы искусств Татьяна Елисеева и заместитель директора учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Марина Краснопольская.

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