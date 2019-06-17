/ Глава Челябинска объяснил, где и когда установят защитные экраны

Они появятся на улицах города уже в этом году.

После совещания в мэрии, которое состоялось сегодня, 17 июня, глава Челябинска Владимир Елистратов рассказал, на каких улицах и когда запланировано установить шумозащитные экраны. Ранее сайт «Первый областной» рассказывал, что их поставят вдоль крупных магистралей, таких как Бродоколмакский тракт, Новоградский проспект, улицы Братьев Кашириных, Дарвина, Комарова, Бажова и дороги, соединяющей Мелькомбинат с Университетской Набережной.

Шумозащитные экраны необходимы для устранения шума автотрасс и железных дорог. Жители домов близ Меридиана жаловались на шум. И глава города подтвердил установку экранов на автодороге.

Мнение жителей мы всегда учитываем. У нас есть схема, запланировано ряд улиц, где будут установлены защитные экраны уже в этом году. В основном они будут в районе Меридиана и аэропорта— поделился информацией с редакцией «Первого областного» глава города Владимир Елистратов.

Возможная высота таких стен — не более 4-ех метров. И польза от них очевидна: снижение шума на 30-40 Децибел. Помимо защиты от шума, ограждения защищают и от загрязнений, которые образуются в процессе эксплуатации дорог: пыль, газы, реагенты и т.д.

Напомним, что стоимость проекта, согласно сайту Госзакупок, составляет около 50 миллионов рублей.