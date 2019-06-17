Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.43 -0.2 72.7 -0.31
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Глава Челябинска объяснил, где и когда установят защитные экраны

Глава Челябинска объяснил, где и когда установят защитные экраны

Они появятся на улицах города уже в этом году.
сегодня в 14:40
  |  Общество

После совещания в мэрии, которое состоялось сегодня, 17 июня, глава Челябинска Владимир Елистратов рассказал, на каких улицах и когда запланировано установить шумозащитные экраны. Ранее сайт «Первый областной» рассказывал, что их поставят вдоль крупных магистралей, таких как Бродоколмакский тракт, Новоградский проспект, улицы Братьев Кашириных, Дарвина, Комарова, Бажова и дороги, соединяющей Мелькомбинат с Университетской Набережной.

Шумозащитные экраны необходимы для устранения шума автотрасс и железных дорог. Жители домов близ Меридиана жаловались на шум. И глава города подтвердил установку экранов на автодороге.

Мнение жителей мы всегда учитываем. У нас есть схема, запланировано ряд улиц, где будут установлены защитные экраны уже в этом году. В основном они будут в районе Меридиана и аэропорта— поделился информацией с редакцией «Первого областного» глава города Владимир Елистратов.

Возможная высота таких стен — не более 4-ех метров. И польза от них очевидна: снижение шума на 30-40 Децибел. Помимо защиты от шума, ограждения защищают и от загрязнений, которые образуются в процессе эксплуатации дорог: пыль, газы, реагенты и т.д.

Напомним, что стоимость проекта, согласно сайту Госзакупок, составляет около 50 миллионов рублей.

Общество
50 миллионов рублей потратят на установку шумозащитных экранов в Челябинске
13.06.2019
50 миллионов рублей потратят на установку шумозащитных экранов в Челябинске
Общество
Дорожные камеры поставят в местах массовых ДТП
10.06.2019
Дорожные камеры поставят в местах массовых ДТП
Общество
Копирование проекта сквера возле ЮУрГУ прокомментировал Владимир Елистратов
27.05.2019
Копирование проекта сквера возле ЮУрГУ прокомментировал Владимир Елистратов
Общество
Шумозащитные экраны установят на дорогах от «Баландино» до центра Челябинска
03.11.2017
Шумозащитные экраны установят на дорогах от «Баландино» до центра Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Татьяна Чеботаева
20:31, 17.06.2019
Ага, вместо ключей проводки с током. Город переходит в зону особого заключения, проще управлять если что.
Олег Ершов
16:55, 17.06.2019
Дебилизм Челябинских властей!
Дмитрий Косых
16:53, 17.06.2019
И все шумозащитные щиты обвешают рекламой
Марат Садыков
16:16, 17.06.2019
Меридиан бы закрыть

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
В Челябинске живодер нанес жуткую травму бездомной кошке
сегодня в 18:14
В Челябинске живодер нанес жуткую травму бездомной кошке
Культура
Большой музыкальный сюрприз приготовили для гостей Бажовского фестиваля
сегодня в 18:07
Большой музыкальный сюрприз приготовили для гостей Бажовского фестиваля
Общество
В России вырос спрос на автодома
сегодня в 17:32
В России вырос спрос на автодома
Общество
Движение ограничат на Комсомольском проспекте из-за аварийных работ
сегодня в 17:31
Движение ограничат на Комсомольском проспекте из-за аварийных работ
Общество
Доллар по-прежнему остается самой востребованной валютой для открытия вкладов
сегодня в 17:24
Доллар по-прежнему остается самой востребованной валютой для открытия вкладов
Общество
Жители 89 улиц останутся без горячей воды на следующей неделе
сегодня в 17:05
Жители 89 улиц останутся без горячей воды на следующей неделе
Общество
В Челябинской области перекроют железнодорожные переезды
сегодня в 16:21
В Челябинской области перекроют железнодорожные переезды
Происшествия
Челябинке, убившей парня шампуром, изменили приговор
сегодня в 16:19
Челябинке, убившей парня шампуром, изменили приговор
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6