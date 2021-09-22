Ростех построит в Копейске новый цех для производства боеприпасов

Объем инвестиций в модернизацию «Завода „Пластмасс“» составляет 250 млн рублей

«Завод „Пластмасс“» (в составе холдинга «Технодинамика» входит в госкорпорацию Ростех) к 2023 году запустит новый комплекс по сборке боеприпасов к корабельным боевым орудиям, танковым и полевым пушкам и артиллерийским установкам. Модернизация и техническое перевооружение предприятия приведут к увеличению в 1,5 раза мощности производства, сообщает пресс-служба Ростеха.

Новый цех площадью почти 4 тыс. кв. м оснастят автоматизированными установками с манипуляторами, поворотными механизмами и роботами-перекладчиками. Благодаря этому сократится количество операций, пока что выполняемых вручную, повысится уровень промышленной безопасности и производительность труда.

«Мы получим высокотехнологичное производство, соответствующее всем нормам промышленной безопасности. Автоматизированная система управления будет контролировать и синхронизировать все производственные процессы нового комплекса завода „Пластмасс“. В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы организовать так называемое безлюдное производство и вывести персонал из особо опасных зон. При этом мы сможем увеличить объемы поставок в рамках выполнения госпрограммы. По нашим оценкам, после выхода цеха на проектную мощность производство артиллерийских боеприпасов увеличится в 1,5 раза. Внедрение автоматизированных технологий обойдется примерно в 250 млн рублей», — рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

«Завод „Пластмасс“» был основан в Копейске в мае 1939 года. За более чем 80 лет предприятие внесло огромный вклад в развитие промышленности страны и в создание инфраструктуры города. Завод выпускает боеприпасы к корабельным боевым орудиям, танковым и полевым артиллерийским пушкам, а также проводит ремонт боеприпасов. Среди производимой гражданской продукции — промышленные взрывчатые вещества.