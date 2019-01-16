/ Лаборатория для тестирования востребованных видов картофеля может появиться в регионе

С таким предложением выступил губернатор Борис Дубровский, побывав на овощехранилище в Кременкуле.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил овощехранилище, располагающееся в поселке Кременкуль Сосновского района. Оно функционирует с 2018 года, состоит из 4 камер хранения овощей, общий объем которых — 14 тысяч тонн.

Свой урожай здесь размещают районные производители сельскохозяйственных товаров. В основном это свекла, капуста, морковь и картофель. Для хранения овощей создана система принудительного охлаждения и вентиляции воздуха. С картофелем, кстати, в этот раз проводят эксперимент: хранят его в мешках. В прошлом году, когда он хранился без них, часть овощей была испорчена.

Борис Дубровский пообещал помочь руководству овощехранилища наладить сотрудничество с местным институтом, на базе которого можно создать лабораторию для тестирования востребованных видов картофеля.

Сосновский район — это то направление, куда Челябинск будет развиваться, мы видим это на практике. И подобные предприятия в муниципалитете появились не случайно, рядом огромный потребитель — город-миллионник и такие производства здесь имеют успех. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, продукция, располагающаяся в овощехранилище, распространяется по торговым сетям всего Уральского федерального округа.