Копейчанка стала стипендиатом фонда «Новые имена»

Девушка стала единственным лауреатом из Челябинской области.

Послушать

Молодая девушка из Копейска стала стипендиатом фонда «Новые имена». Проект занимается поддержкой молодых художников, поэтов и музыкантов уже более 25 лет.

16-летняя Яна Янина знакома с кистью и акварелью с детства, поскольку родилась в семье художников. Это, возможно, и помогло ей попасть в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале, которую она посещает уже несколько лет. Однако именно в этом году молодой художнице удалось нарисовать более 200 работ.

«Каждый год, что я была в Суздале, у меня увеличивались просмотры, потому что, видимо, из-за какого-то спортивного интереса, мне хотелось, чтобы их было все больше и больше», — рассказала Яна Янина.

Старания художницы оценили по достоинству организаторы школы, которые в итоге сделали её стипендиатом фонда - единственной из всей Челябинской области. Благодаря этому девушка сможет получать финансовую поддержку от государства, а также она имеет право посещать школу бесплатно в течении следующих трех лет.