Выдачу и обмен водительских удостоверений возобновят в Челябинской области

Прием граждан начнется с 12 мая.

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Жители региона вновь могут обменять свои водительские удостоверения или получить их. С 12 мая будет возобновлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений. Прием будут проводить исключительно по заявлениям, которые подадут через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«При оказании государственных услуг будут приняты все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм. Для исключения возможности скопления заявителей интервалы между приемами граждан увеличены. Помещения регистрационно-экзаменационных подразделений разграничены специальной разметкой для соблюдения безопасной дистанции между посетителями», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Добавим, что заменить водительское удостоверение можно через МФЦ. Посетителям настоятельно рекомендуют пользоваться перчатками и масками, а также приходить строго по времени.