Копейчане привезли в Ясиноватский музей коллекцию обережных кукол

Выставка кукол, созданных руками южноуральских детей, продлится до конца января

Коллекция славянских кукол из Копейска экспонируется в музее города Ясиноватая. Столбушек, кубышек, пеленашек, крупеничек и других, сделанных руками детей, привезли в Донбасс работники культуры и образования Копейска. Автор коллекции «Славянские куклы-обереги» — руководитель творческого объединения «Мастерица», библиотекарь Елена Худякова, сообщает пресс-служба Минкульта Челябинской области.

Посетителям музея Ясиноватой в рамках выставки рассказывают о типах славянских кукол, которые издавна создавались для разных целей и делились на три вида: обережные, обрядовые, игровые.

Обереги передавались по наследству как хранители родовых традиций. К примеру, Берегиня символизировала покровительницу, защищающую дом и семью от бед, Мамушка — кукла, символизирующая материнскую любовь, а Подорожницу женщины делали своим мужьям, братьям, сыновьям в дальнюю дорогу — она считалась защитницей от бед в пути. А Неразлучники — это две фигурки, мужская и женская, соединенные между собой одной рукой-палочкой. Эта кукла — символ любви и верности, отношений пары, однажды скрепленных клятвой, нарушить которую нельзя.

Выставка славянских кукол (6+) работает в Ясиноватском музее до конца января.