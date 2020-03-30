Копейчан, нарушивших карантин, могут наказать

В администрации города рассказали, что их в городе трое.

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В администрации Копейка рассказали, что в городе зарегистрированы трое нарушителей карантина. Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, на двоих из них уже составлены протоколы и направлены в Роспотребнадзор для принятия решения. Одна из них — женщина, которая вернулась из Чехии, а теперь не открывает двери врачам и полицейским. Выяснить находится она дома на самоизоляции или нет, не удается. Второй мужчина также вернулся из-за границы, но на карантин не ушел. По крайней мере, его видели на улице другие жители города.

Еще один копейчанин вернулся из Австрии в период, когда не было введено правило о самоизоляции всех прибывших в Россию из-за рубежа, а затем отправился в Тайланд. Его местонахождение сейчас также неизвестно. Но о его прогулках по Копейску также сообщили горожане.

«В настоящее время в Копейске выявлено 67 отрицательных случаев, еще 76 находятся в работе. Зарегистрированы двое заболевших и еще двое с условно положительным результатом. 43 контактных человека взяты под наблюдение врачей. Три человека нарушили карантинный режим», — сообщили в администрации Копейска.

Напомним, в Правительстве РФ сегодня, 30 марта, утвердили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Так за нарушение карантина эти люди могут получить штраф от 15 до 50 тысяч рублей. А если за это время они кого-то заразят, то и того больше — до 300 тысяч рублей. Теперь все, кто пребывает с страну из-за границы, должны сообщить о себе по телефону горячей линии Минздрава: 8 (351) 240-15-16, а также сразу самоизолироваться и ждать прихода врачей.