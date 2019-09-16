500 километров провода под землю: Челябинск избавят от свисающих «паутин»

К концу года жители мегаполиса увидят «Чистое небо».

Послушать 00:00

В Челябинске провода на центральных улицах убирают под землю, в рамках программы «Чистое небо». О предварительных итогах рассказали специалисты.

«Трудно представить современный город, окутанный проводами. Челябинск знаменателен тем, что здесь часто проходят события высокого уровня. Поэтому гостям и жителям города приятно находиться на улице, когда все светло и небо не загорожено», — поделился Денис Стукаленко, директор департамента по работе с операторами связи «Ростелеком» на Урале.

Проект «Чистое небо» помогает снять с города нависшую паутину проводов и убрать все в канализационный подвал. Провода, находящиеся под землей, проще ремонтировать, также они меньше подвержены износу.

«В Челябинске мы продвинулись достаточно далеко: подписаны контракты с крупнейшими операторами связи на уборку проводов с подвесов в кабельную канализацию. До конца года мы планируем перенести порядка 500 километров кабельных линий с опор в центре города», — пояснил Денис Стукаленко.

На 500 километрах кабелей в центре города проект не остановится. Сейчас уже сданы основные участки, ведутся переговоры с другими операторами.

Работы будут проводить по гостевым маршрутам: на проспектах Ленина, Победы, Комсомольском, Свердловском, а также на улицах Сони Кривой и Братьев Кашириных.