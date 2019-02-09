/ Ветер постоянно разворачивает лодку Федора Конюхова назад

Путешественник уже «намотал» лишние 1,5 тысячи километров.

Путешественник Федор Конюхов прошел уже половину намеченного пути. Однако по километрам его лодка «намотала» гораздо больше. По словам путешественника, именно это является главным разочарованием в Южном океане. Из-за постоянных штормов лодку часто приходится пускать по ветру, из-за чего судно не только отклоняется от курса, но и возвращается на небольшое расстояние к исходной точке.

Таким образом накрутил 1430 «лишних» километров. Получается, сходил на вёслах из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Для разминки. Я знал, что будет холодно, сыро и придется пережить много штормовой погоды, но не предполагал, что будет так много холостого хода. Мне казалось, что западные ветры и западное течение здесь гораздо устойчивее и меня будет тащить на восток. — поделился Федор Конюхов.

Напомним, что подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.