Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.06 +0.04 74.9 -0.07
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Ветер постоянно разворачивает лодку Федора Конюхова назад

Ветер постоянно разворачивает лодку Федора Конюхова назад

Путешественник уже «намотал» лишние 1,5 тысячи километров.
сегодня в 11:28
  |  В мире

Путешественник Федор Конюхов прошел уже половину намеченного пути. Однако по километрам его лодка «намотала» гораздо больше. По словам путешественника, именно это является главным разочарованием в Южном океане. Из-за постоянных штормов лодку часто приходится пускать по ветру, из-за чего судно не только отклоняется от курса, но и возвращается на небольшое расстояние к исходной точке.

Таким образом накрутил 1430 «лишних» километров. Получается, сходил на вёслах из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Для разминки. Я знал, что будет холодно, сыро и придется пережить много штормовой погоды, но не предполагал, что будет так много холостого хода. Мне казалось, что западные ветры и западное течение здесь гораздо устойчивее и меня будет тащить на восток. — поделился Федор Конюхов.

Напомним, что подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.

В мире
Федора Конюхова намерены поместить в «Книгу рекордов Гиннеса»
06.02.2019
Федора Конюхова намерены поместить в «Книгу рекордов Гиннеса»
В мире
Федор Конюхов хочет узнать, как пахнет архипелаг Огненная Земля
05.02.2019
Федор Конюхов хочет узнать, как пахнет архипелаг Огненная Земля
Общество
Федор Конюхов три дня борется со штормом посреди океана
03.02.2019
Федор Конюхов три дня борется со штормом посреди океана
Общество
Федор Конюхов будет три месяца бороздить просторы Южного океана
06.12.2018
Федор Конюхов будет три месяца бороздить просторы Южного океана
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Драмтеатр в Магнитогорске полностью переделают за 1,5 года
сегодня в 12:10
Драмтеатр в Магнитогорске полностью переделают за 1,5 года
В мире
Ветер постоянно разворачивает лодку Федора Конюхова назад
сегодня в 11:28
Ветер постоянно разворачивает лодку Федора Конюхова назад
В мире
Прототип енота Ракеты из «Стражей галактики» умер
сегодня в 10:54
Прототип енота Ракеты из «Стражей галактики» умер
Общество
Пострадавшие в лобовом ДТП помирились, пока лечились в челябинской больнице
сегодня в 10:28
Пострадавшие в лобовом ДТП помирились, пока лечились в челябинской больнице
Общество
41 квартиру купили для жильцов рухнувшего дома в Магнитогорске
сегодня в 09:34
41 квартиру купили для жильцов рухнувшего дома в Магнитогорске
Общество
Информация об отмене занятий в Челябинске
сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Происшествия
Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска
вчера в 19:21
Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска
Общество
Ветерана войны ищет внучка его сослуживца в Златоусте
вчера в 19:05
Ветерана войны ищет внучка его сослуживца в Златоусте
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6