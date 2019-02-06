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/ Федора Конюхова намерены поместить в «Книгу рекордов Гиннеса»

Федора Конюхова намерены поместить в «Книгу рекордов Гиннеса»

Путешественник стал самым возрастным гребцом в океане.
сегодня в 11:40
  |  В мире

Путешествие Федора Конюхова по Южному океану станет двойным рекордом для гребца. Когда экспедиция только начиналась, Федор Конюхов заявил, что сделает невозможное, обогнув мыс Горн. Накануне с сыном путешественника связались представители Общества Океанских Гребцов. Оказывается, Федор Конюхов — самый возрастной гребец, вышедший в открытый океан.

Федору в этом году исполнилось 67 лет. И сегодня он самый возрастной гребец, пересекающий океан. Он будет примером для старшего и младшего поколения. Нам звонили из Общества Океанских Гребцов, оно находится в Англии, Лондоне. Они хотят оформить заявку в «Книгу рекордов Гиннеса». — рассказал сайту «Первый областной» сын путешественника Оскар Конюхов.

Напомним, что подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.

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