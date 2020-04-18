Первый условно положительный заболевший коронавирусом зафиксирован в Сатке

Мужчина прибыл в регион из Подмосковья.



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Первый условно положительный случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Саткинском районе. Мужчина прибыл в регион из Подмосковья. О предварительном результате теста на Covid-19 в Роспотребнадзор Сатки сообщили московские специалисты.



«В Саткинский район из Подмосковья прибыл житель города Бакал. Роспотребнадзором Московской области в территориальный отдел Роспотребнадзор города Сатка поступила информация, о наличии у данного гражданина положительного теста на COVID-19. В настоящее время проводятся комплексные противоэпидемиологические мероприятия»,— рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ГБУЗ «Районная больница города Сатка» Ольга Шиганова.

По данным собственных источников «Первого областного» в Саткинском районе, медикам мужчину передали полицейские, поскольку он нарушил условия самоизоляции. Сейчас он госпитализирован в больницу Миасса, а у круга контактных лиц также взяты анализы. Специалисты ожидают подтверждение диагноза.

Отметим, что по данным оперативного штаба на субботу, 18 апреля, в Челябинской области зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом. Рост относительного пятницы, 17 апреля, составил плюс 7 человек. 4 пациента смогли вылечиться от заболевания.