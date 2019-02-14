/ 331 южноуралец сдал кровь в День всех влюбленных

Для доноров организовали фотозоны и вручили подарки.

Акция «Подари капельку любви тем, кому это необходимо!» прошла сегодня, 14 февраля, в Челябинской областной станции переливания крови. В ней приняли участие 388 жителей из Златоуста, Магнитогорска, Миасса, Сатки, Южноуральска, Челябинска и поселка Красногорский Еманжелинского района. Благодаря 331 донору, у которых не было медицинских противопоказаний, 149 литров прибавилось в резервном банке крови.

Для доноров мы создали праздничную атмосферу. В Челябинске и Магнитогорске для памятных снимков была организована фотозона. Всем пришедшим на акцию семьями и парами, с родными и друзьями, а также в одиночку, вручали на память подарки. — прокомментировала главный трансфузиолог минздрава Челябинской области, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Наталья Кисняшкина.

Во Всероссийской акции принял участие и министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Вместе с ним сдала кровь и его дочь Анастасия, это был ее первый донорский опыт.