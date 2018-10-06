/ Пятиэтажку с балконами и чердаком построил из спичек копейчанин

В моей рабочей зоне материалов сложных нет: обычные ножницы, ножик, карандаш, линейка, спички с клеем. Единственное — попадаются часто спички с красной головкой. Темно-коричневые в магазине редко найдешь, а только они подходят. Стекла сделаны из самоклеющейся пленки. Оконные рамы — из каминных спичек, они длиннее. — рассказал сайту «Первый областной» копейчанин Дмитрий Сафонов.
Строительство домов из спичек для Дмитрия Сафонова просто хобби. Мужчина работает менеджером. Однако за масштабный проект ему уже предлагает 20 тысяч рублей житель Тюменской области. Продать пятиэтажку копейчанин пока не соглашается.
В планах у Дмитрия Сафонова построить копию одного их жилых домов Копейска.