/ Пятиэтажку с балконами и чердаком построил из спичек копейчанин

На работу ушло больше 3 лет.

Житель Копейска может называть себя настоящим архитектором. Он построил из спичек пятиэтажный дом. На стройку ушло 3,5 года и двадцать тысяч деревянных палочек. Копейчанин ежедневно отводил на стройку 2−3 часа, старался передать все детали. Так, в его доме есть и балконы, и вентиляция, и выход на чердак, а первый этаж отведен под магазины.

В моей рабочей зоне материалов сложных нет: обычные ножницы, ножик, карандаш, линейка, спички с клеем. Единственное — попадаются часто спички с красной головкой. Темно-коричневые в магазине редко найдешь, а только они подходят. Стекла сделаны из самоклеющейся пленки. Оконные рамы — из каминных спичек, они длиннее. — рассказал сайту «Первый областной» копейчанин Дмитрий Сафонов.

Строительство домов из спичек для Дмитрия Сафонова просто хобби. Мужчина работает менеджером. Однако за масштабный проект ему уже предлагает 20 тысяч рублей житель Тюменской области. Продать пятиэтажку копейчанин пока не соглашается.

В планах у Дмитрия Сафонова построить копию одного их жилых домов Копейска.