145 единиц техники будет бороться со снегом днем на дорогах Челябинска

Ночью их было на 21-ну больше.

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За ночь в Челябинске выпало около 5 мм осадков, осложнила ситуацию высокая влажность воздуха и тепло. На улице к утру было всего — 3 — 4 градуса. Синоптики прогнозируют, что в течение суток температура воздуха понизится до — 10 градусов.

Как сообщает Миндортранс региона, в ночную смену на дороги Челябинска вышли 166 единиц снегоуборочной техники и 54 человека, которые убирали снег «вручную». Со снегом боролись 14 колонн и продолжают до сих пор.

«Обработка противогололедными материалами производится на опасных участках дорог — спусках, подъемах и перекрестках, в местах образования наледи выходов воды на проезжую часть. В дневную смену запланирован выход 145 единиц техники. Работать будут 12 колонн, которые продолжат расчищать магистрали города. В том числе, в сопровождении машин ДПС», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ручной уборкой снега будут заниматься 53 человека, в течение дня также будут наводить порядок на остановках и пешеходных переходах.

Из-за снегопада запретили въезд в Челябинск большегрузам, чтобы разгрузить напряженную транспортную обстановку.