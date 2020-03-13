100% собранного мусора планируют начать сортировать в Челябинской области к 2024 году

Николай Цуканов и Алексей Текслер посетили несколько предприятий в столице Южного Урала.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжают работу в Челябинске. После ГКБ № 6 они посетили Цинковый завод и АО «Втор-Ком».

В рамках визита на Цинковый завод были рассмотрены вопросы экологии. Предприятие сократило валовые выбросы на 22%. Теперь показатель загрязнения атмосферы на заводе в три раза ниже, чем того допускает законодательство. Вопросы, связанные с экологией, рассматривались и на следующем предприятии. «Втор-Ком» перерабатывает вторсырье, из которого получают другие продукты.

Глава региона Алексей Текслер рассказал, что в Челябинской области ведется масштабная работа в это направлении.

«К 2024 году мы планируем обеспечить 100% сортировку мусора, переработку поднять до 36%. Это серьезные объемы, мы прописываем конкретный план на каждый год. Коллеги расширяют производство, в технопарке "Малая Сосновка" создают новые производственные мощности, будем развивать в каждом муниципалитете развивать эту историю. Мы приняли закон о раздельном сборе мусора, в Копейске и Южноуральске запущены пилотные проекты по переработке», — сообщил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в планах опыт пилотных городов растиражировать на весь регион.