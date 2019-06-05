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/ Отели курортов России летом оказались дороже зарубежных

Отели курортов России летом оказались дороже зарубежных

Самым затратным назвали отдых в гостиницах в Ялте.
сегодня в 17:48
  |  Общество

Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон. О том, что стоимость гостиничных номеров внутри страны выше, чем за границей, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru. Компания провела анализ бронирований с 1 июня по 31 августа, сравнив данные с цифрами прошлого года.

Среди самых востребованных внутренних направлений наиболее дорогими оказались гостиницы в Ялте: здесь стоимость отеля категории «три звезды» составляет 6,8 тысяч рублей в сутки, категории «четыре звезды» — 11 тысяч рублей. По словам генерального директора Ostrovok.ru Феликса Шпильмана, высокую заполняемость в летний сезон российским отелям обеспечивает отсутствие необходимости в визах. — сообщают «Извеестия».

Тенденцию подтвердили и в других компаниях. Эксперты отмечают, что российские отельеры пользуются возможностью заработать и ожидают традиционно высокий спрос. В министерстве курортов Крыма «Известиям» рассказали, что для снижения цен на полуострове необходимо строить новые отели. В пресс-службе Ростуризма сказали, что не согласны с приведенными данными, поскольку анализ средних цен не дает полного представления о стоимости услуг.

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