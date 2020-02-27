Конструктор для самого сильного: день белого медведя в Челябинске

Виновникам праздника подарили головоломки с лакомством внутри.

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Сотрудники Челябинского зоопарка разместили в соцсетях видео в честь Дня полярного медведя. День полярного медведя учреждён, чтобы привлечь внимание людей к проблеме сокращения популяции белого медведя. К сожалению, именно деятельность человека привела к тому, что на 2050 год ученые прогнозируют исчезновение трети особей этого вида.

В Челябинске мишкам устроили настоящий праздник с подарками. Зоологи придумали свой вариант детского конструктора, который идеально подходит для белых медведей. В разноцветные цилиндры и шары спрятаны любимые лакомства этих замечательных животных.

«Зима, медведи не очень подвижные и предпочитают, чтобы еду им закладывали прямо в пасть, а не в прочный цилиндр, но с зоологами не забалуешь», — пишут в комментарии к видео сотрудники Челябинского зоопарка.

Яркие детали медвежьего конструктора надолго стали любимыми игрушками обитателей вольера. На записи хорошо видно, как методично исследуют белые медведи свои подарки. В итоге настойчивость побеждает, и любимые лакомства достаются их законным владельцам.