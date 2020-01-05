В российских контактных зоопарках нельзя будет трогать животных

Новые правила вводят из-за вступления в силу положений закона «Об ответственном обращении с животными».

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В российских контактных зоопарках в скором времени запретят трогать животных. Данное нововведение обусловлено тем, что с 1 января 2020 года в силу вступили новые положения «Об ответственном обращении с животными», сообщают РИА-Новости, ссылаясь на исследования компании 2ГИС.

Зоопарки, которые планируют продолжить свою работу, обязаны установить клетки, чтобы посетители не могли прикасаться к животным. Организации, которые не хотят менять формат, будут вынуждены закрыться. Уже сейчас количество контактных зоопарков в российских мегаполисах стало меньше на 6%.

«Москва и Челябинск — единственные мегаполисы, где в течение года открывались новые контактные зоопарки. В столице их стало 55, то есть на 15% больше, чем год назад, а в Челябинске — на 20% (17 компаний)», — сообщили изданию в 2ГИС.

К 2022 году все компании, в которых содержатся животные, должны будут получить обязательную лицензию.