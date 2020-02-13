Новая пара рысей сформировалась в Челябинском зоопарке

Персей и Пятнышко теперь живут вместе.

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Челябинский зоопарк «соединил» лапы, хвосты и сердца двух молодых рысей. Подросток Персей и самка Пятнышко теперь обитают в одной клетке. В 2018 году в зоопарк из Москвы приехала Пятнышко. Персик приехал в 2019 году из Ижевска. Сотрудники зоопарка надеются, что через время семейство рысей обзаведется потомством.

«Есть свои тонкости и сложности чтобы создать пару. Если что-то сделать неправильно, может получиться так, что животные просто друг друга не примут. Все-таки это кошачьи, чаще всего одиночные хищники и не положительно воспринимают на своей территории чужака. Поэтому нужно правильно ввести на территорию, познакомить, чтобы не было агрессии и они привыкли друг к другу», — рассказывает сайту «Первый областной» организатор экскурсий в Челябинском зоопарке Любовь Кадомцева.

Невесту ищут и снежному барсу Ермаку, но безуспешно. Из-за того, что Челябинский зоопарк участвует в программе по размножению, многие барсы в других городах являются родственниками Ермака. Барс не оставляет надежду на то, что ему подберут пару.

«В зоопарке сформировано большое количество семейных пар, некоторые вместе уже давно, некоторые только подселяются и находят общий язык. Любовь у них есть, это факт. Когда мы вынужденно разлучаем пары, например, на вакцинацию, видно, как они тоскуют», — прокомментировала сайту «Первый областной» культорганизатор Анастасия Малиновская.

Одними из самых популярных пар Челябинского зоопарка являются выдры Ваня и Маня. В прошлом году в День всех влюбленных Ваня сделал предложение «лапки и рыбки» Мане, с тех пор пара обручена.

Посмотреть видеозапись с новой парой рысей можно здесь.