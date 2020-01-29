Конструктивное сотрудничество: Алексей Текслер выступил на заседании МКС «Единой России»

Губернатор отметил достижения в работе за прошлый год.

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В своем выступлении губернатор заявил о необходимости сохранения многолетней традиции конструктивного сотрудничества исполнительной и законодательной власти с целью общего понимания приоритетов регионального развития.

«Еще в прошлом году я как губернатор ввел в практику регулярные встречи не только с руководством Законодательного Собрания, но и со всеми членами фракции „Единой России“. В состав политического совета регионального отделения делегированы представители исполнительной власти, а в президиум политсовета вошли три заместителя губернатора. Также поставлена задача регулярных встреч и всех заместителей губернатора с членами фракций партии», — сказал Алексей Текслер.

Подобным образом происходит взаимодействие и в муниципалитетах, где важнейшим аспектом является прямое общение с жителями. Губернатор отметил, что чувствует поддержку законодательных инициатив на местном уровне и назвал несколько примеров прошлого года, среди которых принятие областного закона о снижении транспортного налога для определенной категории автомобилей на треть, и пакет законов, снизивших налоговое бремя для индивидуальных предпринимателей, среднего и малого бизнеса.

«Хорошие перемены не закрывают от нас тех проблем, которые сегодня есть в регионе — вопросы медицины, экологии, состояние дорог, работа ЖКХ, благоустройство во всех наших городах и селах и другие. Во многом вместе с партийцами из „Единой России“, опираясь на мнение и поддержку людей, мы определили планы мероприятий и заложили их в бюджет на ближайшие три года. И здесь, безусловно, существенная поддержка была оказана депутатами Законодательного собрания и большинства „Единой России“», — заметил губернатор.

Алексей Текслер заострил внимание и на реализации нацпроектов, на территории области запущены все 12. Общий бюджет, которых составил 18 миллиардов рублей в прошлом году, в 2020 эта сумма стала на треть больше.

«За прошлый год в регионе построено 15 детских садов на более чем 2 тысячи мест, новые школы, 25 новых ФАПа. Возрождена санавиация, которая совершила уже 240 вылетов. Отремонтированы более 400 км дорог, благоустроены 532 дворовые и общественные территории, расселено почти 1200 человек из ветхо-аварийного жилья и многое другое», — рассказал глава региона.

Алексей Текслер также заявил, что новым импульсом в работе власти и партии станет послание президента. Работа по реализации ряда инициатив уже ведется. Например, с этого года во всех школах области учеников начальных классов будут обеспечивать витаминизированным молоком, а в дальнейшем и горячим питанием. Также увеличен региональный материнский капитал до 100 тысяч рублей и ряд иных социальных выплат.