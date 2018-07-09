/ Выпавший из крана червь по кличке Вася стал питомцем жительницы Чебаркуля

Женщина держит «конский волос» в банке.

Жительница Чебаркуля, обнаружившая во время мытья посуды «конский волос», не спешит расставаться с находкой. Червь живет у нее в пустой банке и развлекает кота, пытающегося достать его лапой. Женщина объясняет: название червяка ей сообщили коллеги, но она намерена обратиться в соответствующие инстанции, чтобы узнать причину нахождения «конского волоса» в водопроводной воде.

Я мыла посуду, и он выпал из крана. Я думала, это нитка, положила рядом с собой на стол. Домыла тарелку, а моя ниточка поползла. Конечно, испугалась. Я же вообще рукой взяла его! Куда теперь его девать, не знаю. На экспертизу куда-то надо. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Людмила.

Обнаруженный «конский волос» 41 сантиметр в длину, как утверждает Людмила. Женщина уже показала его друзьям и коллегам, чтобы предостеречь их от употребления воды из-под крана. Сейчас жительница Чебаркуля думает над обращением в Роспотребнадзор.

Отметим, что специалисты ведомства в другом регионе уже сталкивались с подобным «бумом» по содержанию в воде «конского волоса». Это случилось в Республке Алтай. Представители Роспотребнадзора обратились к населению с просьбой не паниковать, ведь червь, несмотря на множество слухов, не опасен. В воде, где он обнаружен, можно купаться: наличие в ней «конского волоса» подтверждает чистоту. Однако употреблять в пищу такую воду не рекомендуется.

Конечно, мало приятного в том, что вы увидели червячка в воде родника или колонки. Такую воду надо профильтровать (через несколько слоев марли) и обязательно прокипятить! Кипячение воды летом как профилактическая мера необходима в отношении многих заболеваний. — сообщили сайту «Первый областной» в Роспотребнадзоре Республики Алтай.

Напомним, жители нескольких южноуральских городов столкнулись с необычным существом, живущим в воде. Червя, известного как «конский волос», встретили на Аргазях, Увильдах и Теренкуле. Отдыхающие стали опасаться заходить в воду из-за паразита.