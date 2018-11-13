/ Зеленая вода польется из кранов некоторых челябинцев

Для проверки систем отопления в нее добавят краситель.

С 14 по 19 ноября «Урало-сибирская теплоэнергетическая компания-Челябинск» добавит в воду зеленый краситель. Это необходимо для того, чтобы выявить утечки теплоносителя, и предотвратить его попадание в горячую воду. Испытания будут проведены в Центральном, Ленинском и Советском районах Челябинска.

Краситель называется «Уранин». Он безопасен для людей и рекомендован к использованию СЭС. Также его используют для окрашивания шампуней, гелей для душа, воды в аквариумах и декоративных прудах.

Если вы увидите протечку трубы с зеленой водой или воду этого цвета из-под крана, позвоните в диспетчерскую АО «УСТЭК-Челябинск»: +7 (351) 246-72-72, +7 (351) 246-72-73.