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/ Зеленая вода польется из кранов некоторых челябинцев

Зеленая вода польется из кранов некоторых челябинцев

Для проверки систем отопления в нее добавят краситель.
сегодня в 17:00
  |  Общество

С 14 по 19 ноября «Урало-сибирская теплоэнергетическая компания-Челябинск» добавит в воду зеленый краситель. Это необходимо для того, чтобы выявить утечки теплоносителя, и предотвратить его попадание в горячую воду. Испытания будут проведены в Центральном, Ленинском и Советском районах Челябинска.

Краситель называется «Уранин». Он безопасен для людей и рекомендован к использованию СЭС. Также его используют для окрашивания шампуней, гелей для душа, воды в аквариумах и декоративных прудах.

Если вы увидите протечку трубы с зеленой водой или воду этого цвета из-под крана, позвоните в диспетчерскую АО «УСТЭК-Челябинск»: +7 (351) 246-72-72, +7 (351) 246-72-73.

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