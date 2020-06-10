Червей в стакане с водой обнаружили в Южноуральске

Видеозапись с «живностью» опубликовали в социальных сетях.

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Жительница Южноуральска обнаружила в стакане с водой червяков. Страшной находкой женщина поделилась в социальных сетях, выложив видеозапись, на которой запечатлен стакан с жидкостью из под крана. На дне емкости заметно движение, тонкие, еле различимые черви извиваются в воде.

«Сегодня утром ребенок проснулся и попросил воды. Вот что на дне стакана я взглядом обнаружила», — пишет анонимный пользователь в социальных сетях.

На пост сразу же отреагировал официальный представитель Администрации города Южноуральска Челябинской области, пользователь Ольга Чернева.

«На данный момент в экстренном порядке направлены информационные письма в Роспотребнадзор и ООО „Южноуральский Водоканал“ для дальнейших работ по устранению возникшей проблемы. Уже взяты пробы воды для анализа», — сообщила сайту «Первый областной» Ольга Чернева.

В городе началась проверка, будут выясняться обстоятельства, при которых в воде могли появиться нежданные гости.