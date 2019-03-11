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/ В семье форварда «Трактора» Александра Шарова ожидается пополнение

В семье форварда «Трактора» Александра Шарова ожидается пополнение

Нападающей вместе с женой рассказал об этом сайту КХЛ.
сегодня в 17:11
  |  Хоккей

Нападающий челябинского «Трактора» Александр Шаров вместе со своей супругой Ольгой ждут пополнения в семье. Об этом форвард и его жена рассказали в интервью сайту КХЛ. Пара объявила о том, что ждет ребенка в ответ на вопрос о том, что они 5.5 лет встречались, перед тем, как официально зарегистрировать отношения.

Просто были ещё молодыми, хотелось, наверное, ещё погулять. А этим летом планируем отметить семилетие совместной жизни. Ждём и ещё одно знаменательное событие — пополнение в семье. Морально готов стать папой Я вообще хочу иметь большую семью. Так веселее! — сказал Александр Шаров.

А супруга Александра Ольга вспомнила, как нападающий решил сделать ей предложения. По словам Ольги, он положил под елку обручальное кольцо. Сама женщина не ожидала такого сюрприза.

Я тогда волновался, но уже не сомневался в том, что услышу в ответ. Мы ведь уже долго были вместе. Когда ещё только переписывались в Интернете, я понимал, что у нас с Олей есть общие интересы. Например, любим слушать одну и ту же музыку — хип-хоп, предпочтение отдаём одним и тем же фильмам — биографическим, историческим, боевикам, комедиям, нам нравятся одни и те же писатели. Допустим, Ремарк. Мы обменивались книгами, а потом впечатлениями. — рассказал Александр Шаров.

Прокомментировал форвард и ситуацию с контрактом. По окончанию сезона между Александром Шаровым и «Трактором» истекает срок соглашения. Нападающий отметил, что еще не проводил переговоры, но в приоритете для него — остаться в «Тракторе».

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