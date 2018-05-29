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Южноуральцев приглашают на конкурс социальной рекламы против коррупции

Творческое состязание организовали в Генеральной прокуратуре РФ.
сегодня в 16:45
  |  Общество

Конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» стартует 2 июля. Принять участие в нем могут граждане России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурсанты должны подготовить антикоррупционную рекламу в виде плакатов или видеороликов.

В конкурсных работах должны быть отражены современные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. — пояснили организаторы.

Работы можно отправить с помощью сайта www.anticorruption.life до 19 октября 2018 года. Победителей определят в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Торжественную церемонию награждения победителей проведут 9 декабря и приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией.

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