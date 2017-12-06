/ Деды Морозы посоревнуются за победу в Больших играх на Южном Урале

Сказочные герои будут бороться за место на ледяном троне.

Южноуральцев приглашают на Большие пластовские игры Дедов Морозов и Снегурочек. 23 декабря сказочные персонажи в авторских костюмах вместе с гостями создадут праздничное настроение и посоревнуются в мастерстве проведения праздника. В этот день запланированы новогодний хоровод, вальс «Буранов», «освежающие» мастер-классы и ярмарка с деревенскими продуктами. Показать свое мастерство готовятся упаковщики подарков и резчики ледяных скульптур.

Создадут исключительно праздничное настроение большие костры и наряженные прямо в лесу ели. В планах устроителей и ледяные инсталляции, к примеру, одним из ледовых украшений станут 12 тронов для Дедов Морозов, необычный каток ринг, молочная ледяная башня и другие задумки «интерьера» будущей резиденции. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Пластовского района.

Большие пластовские игры пройдут 23 декабря в селе Демарино. Начало в 12 часов.