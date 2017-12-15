/ Дед Мороз отказался от пенсии и президентских амбиций

Сотрудникам Пенсионного фонда не удалось вручить соответствующее удостоверение.

Главный Дед Мороз страны, вслед за Владимиром Путиным, провел пресс-конференцию. Он рассказал о подготовке к празднику и планах на будущее. По словам Деда Мороза, он полон сил, но продолжать карьеру в качестве Президента России не намерен. Также он признался, что отказался от пенсионных выплат.



Я отказался от пенсии. Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет. Я пока полон сил и энергии. — передает ТАСС слова Деда Мороза из Великого Устюга.

Напомним, сейчас Дед мороз путешествует по России. Недавно волшебник приезжал в Челябинск с предпраздничным визитом. Столица Южного Урала приняла главного героя предстоящих праздников в конце ноября. Деда Мороза из Великого Устюга привезли на торжество в парк имени Гагарина на собачьей упряжке. Он пообещал детям, пришедшим на праздник, исполнить самые сокровенные желания.