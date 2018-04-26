/ На строительство конгресс-холла в Челябинске потратят более трех миллиардов рублей

Депутаты Заксобрания региона внесли изменения в закон о бюджете.

Из бюджета Челябинской области на строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС потратят 3,293 миллиарда рублей. Такое решение приняли сегодня, 26 апреля. В Законодательном собрании внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов». Парламентарии также уточнили, что после внесенных изменений доходы составят 149 миллиардов, а расходы — 159 миллиардов. Конгресс-холл будут строить ну условиях софинансирования: за счет дополнительных доходов в региональную казну, средств инвесторов, часть суммы из федерального бюджета.

Конгресс-холл будет представлять собой многофункциональное здание высотой 170 метров. Первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Эти помещения будут использованы под мероприятия федеральной повестки. Выше пятого этажа расположатся апартаменты, офисы, гостиницы. — сообщил генеральный директор хозяйственного партнерства Виталий Передерия.

Как сообщалось ранее, конгресс-холл возведут на берегу реки Миасс. Там также планируют проложить велосипедные дорожки и высадить деревья.