/ Два южноуральских студента будут строить атомные электростанции в Бангладеш и Турции

Они стали победителями конкурса на участие в международной стройке.

Южноуральские студенты будут участвовать в международных стройках на территории Турции и Бангладеша. Среди бойцов студенческих отрядов России прошел настоящий конкурс на право отправиться на площадки. Только двум представителям Челябинской области выпал такой шанс. Командир штаба студенческих отрядов ЮУрГУ Семен Глушенко этим летом отправится на АЭС «Руппур» в Бангладеш, а экс-руководитель штаба студенческих отрядов города Озерска Кирилл Дегтярев будет работать на АЭС «Аккуя» в Турции.

Взаимодействие студенческих строительных отрядов с госкорпорацией «Росатом» — успешное создание будущего кадрового резерва предприятий атомной отрасли, поддержка и развитие нашего молодежного движения, а также возможность студентам сделать существенный вклад в строительство крупнейших объектов и получить свой первый профессиональный опыт. — сообщил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Работа на международных стройках будет идти с 1 июля по 26 августа. Они будут готовить исполнительную документацию, участвовать в приемке оборудования, вести авторский надзор, строительно-монтажные работы.