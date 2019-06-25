/ Компания МТС изменит цвет яйца на логотипе

Ребрендинг мобильного оператора пройдет впервые за 13 лет.

Мобильный оператор МТС провел ребрендинг впервые за 13 лет. МТС изменил слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования, сообщает РБК. Новый слоган компании будет звучать как: «Быть лучше каждый день», а всем известное белое яйцо на красном фоне сменится красным яйцом на белом фоне.





Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов. — сообщила компания РБК.

Услуги компании будут разделены: услуги сотовой связи будут продвигаться от МТС Mobile, билеты на представления — от МТС Ticketland, возможности «умного» дома — от МТС Home, мультиплатформенное телевидение — от МТС ТВ.



Ранее ребрендинг компании проводился в 2006 году, когда буквы МТС на желтом фоне заменили на привычное белое яйцо с надписью МТС. Позже его несколько раз незначительно меняли, обновляя шрифт или делая его трехмерным.

