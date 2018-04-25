/ Ребрендинг «Единой России» обсудили в Челябинске

В регионе отобрали лучшие предложения по обновлению партии.

«Смысловую перезагрузку» намерены начать в «Единой России». Дискуссия по обновлению партии состоялась в Челябинске сегодня, 25 апреля. Сторонники обсудили новые направления в работе и наметили вектор развития. Участники мероприятия пришли к выводу, что необходимо менять образ «Единой России» в СМИ и интернете, а также — находить локальных лидеров, которые смогут повести за собой.

Партия должна видеть людей и видеть их возможности. Если мы хотим, чтобы в партии были те, кто хочет что-то сделать, нужно выявлять этих лидеров общественного мнения, капитанов — они будут вести за собой. Кроме того, у каждого, кто является членом и сторонником партии, должно быть конкретное дело, за которое он несет ответственность. Также важно формировать имидж: это не только работа со СМИ, это и новые медиа, и интернет. Нужно уходить от тяжеловесности. — сказала председатель Челябинского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», директор медиахолдинга «ОТВ» Светлана Яремчук.

Все озвученные в ходе дискуссии идеи предстоит тщательно изучить и наметить планы реализации. Свои предложения южноуральцы представят на федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае.

Это очень полезная дискуссия, и надо предать ей постоянно действующий формат. Нужно, чтобы на региональном уровне эти дискуссии проходили не реже одного раза в полугодие. Мы такое предложение вынесем на федеральный уровень. — пояснил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.