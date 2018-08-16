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Эксперты расскажут, как создать эффективный школьный совет

Прямую трансляцию мероприятия проведет сайт 1obl.tv.
сегодня в 09:18
  |  Общество

Возможность участия родителей в управлении школой обсудят в «Дни семьи», которые организует Общественная палата Челябинской области. Тема очередной встречи — «Родители в управлении школой: как создать школьный совет и сделать его работу эффективной?».

Современные мамы и папы всё активнее объединяются в неформальные сообщества и общественные организации, которые не боятся задавать вопросы и вместе с руководством школы решают многие проблемы, возникающие в образовательной организации. В канун нового учебного года студия Общественной палаты Челябинской области соберет гостей, которые расскажут о разных формах родительского участия в делах школы, успешных практиках взаимодействия педагогов и родителей, о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, законодательной базе, ответственности и реальных результатах, — прокомментировала пресс-служба Общественной палаты Челябинской области.

Онлайн-встречу проведет член Общественной палаты Челябинской области, ответственный секретарь Челябинского отделения «Национальной родительской ассоциации», председатель ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» Сыркина Елена Георгиевна. Также в студию приглашены начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики МОиН Челябинской области Елена Сидорчук, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования, кандидат педагогических наук, доцент Алексей Кисляков и другие эксперты.

Прямую трансляцию мероприятия смотрите 16 августа на сайте 1obl. tv в 16:00.

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