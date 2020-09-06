137 человек выздоровели за сутки в Челябинской области

Коронавирус подтвердился у 73 южноуральцев.

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14851 человек заболел коронавирусом в Челябинской области по статистике на 6 сентября. За последние сутки тесты показали положительный результат у 73 южноуральцев. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«2561 пациент находится на лечении в инфекционных отделениях городских больниц. Они получают всё необходимое лечение. 11855 человек выздоровели, в том числе 137 за последние сутки. 42 пациента переведены в больницы других регионов по месту прописки»,— прокомментировали в ведомстве.

Всего с начала пандемии с коронавирусом и от него скончалось 392 южноуральца, четверо из них — за последние сутки.

«Сопутствующий ковид стал причиной смерти двух пациентов со следующими диагнозами: ишемическая кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность — пациентка, 64 года; ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда — пациентка, 62 года. От коронавируса скончались два пациента: женщина 59 лет и мужчина 70 лет»,— добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Всего в области проведено 524512 тестов методами ИФА и ПЦР. 3501 тест провели за последние сутки.