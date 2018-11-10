/ 1.5 миллиарда рублей получат муниципалитеты области на формирование городской среды

Борис Дубровский утвердил региональную часть федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. Всего на благоустройство муниципальных образований региона направят 1.5 миллиарда рублей.
Проект «Формирование комфортной городской среды» у нас в регионе интегрирован в стратегическое направление «Жилье и городская среда», которому правительство области уделяет особое внимание. Проект долгосрочный и существенно влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, социальный эффект — программа позволяет преображать территории и создавать новые места притяжения, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки. — подчеркнул Борис Дубровский.
При распределении средств Борис Дубровский принял решение поощрить малые города, которые приняли участие в национальном конкурсе благоустройства, и увеличить для них финансирование в три раза. Финансирование увеличится для Троицка, Снежинска, Кыштыма, Сатки, Южноуральска, Аши и Карабаша.
Отметим, изначально на реализацию проекта было привлечено 854 миллионов из федерального бюджета и 200 миллионов из областного, но в связи с актуальностью программы муниципальным образованиям направили еще 50 миллионов рублей.