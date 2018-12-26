/ В УрФО стартует управленческий проект «Команда Урала»

Победители конкурса получат возможность пройти стажировки на ведущих предприятиях Уральского округа.

Аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО совместно с Уральским институтом управления — филиалом РАНХиГС — дали начало конкурсу «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа — Команда Урала». Идея появления конкурса была озвучена полпредом президента Николаем Цукановым в ходе первого заседания Совета по молодежной политики.

Важен приток молодых образованных и энергичных людей. Поэтому считаю, что целесообразно организовать кадровый конкурс Уральского федерального округа. — заявил Николай Цуканов.

Как отмечают организаторы, целью конкурса является развитие и поддержка перспективных молодых людей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств, управленческих и профессиональных компетенций. В нем могут принять участие молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет, проживающие на территории УрФО.

Проект позволит сформировать у конкурсантов умения и навыки в сфере управления, в том числе через обучение и получение обратной связи от экспертов и наставников. Надеюсь, он станет коммуникационной площадкой для обмена опытом между молодыми людьми и окажет содействие их дальнейшему развитию. — подчеркнул Николай Цуканов.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте КомандаУрала. РФ до 09 февраля 2019 года. С 9 по 22 февраля пройдет онлайн-тест для определения способностей участников. Те, кто справится, пройдут дистанционную образовательную программу от Уральского института управления — филиала РАНХиГС.

У победителей конкурса будет возможность пройти стажировки на ведущих предприятиях Уральского округа. Наставниками молодых специалистов станут руководители организаций и различных органов муниципальной и региональной власти, а также топ-менеджмент крупных корпораций.