/ Экс-редакторы 1obl.ru запустили кинопроект, в котором «фиксят» популярные фильмы

В «пилоте», посвященном «Аквамену», принял участие русский голос супергероя.

Киноэкспертов стало больше: два экс-редактора сайта «Первый областной», Дима Садылко и Слава Копысов, запустили свой проект на популярном видеохостинге. Молодые люди не просто делятся впечатлениями от просмотра фильмов. Они предлагают свои варианты улучшения сюжета — «фиксят» его. Потому и название проекта — «FixTheMovie».

Мы в компании часто обсуждаем фильм после просмотра и часто говорим про сюжетные косяки, и что «лучше бы они сняли все вот так, а не так, как в итоге показали». Однажды решили выйти за рамки разговора, буквально исправить фильмы. Начали с «Аквамена», потому что это громкая премьера и у комиксов DC всегда есть что «фиксить». В какой-то момент хотели переключиться на «Фантастических тварей и места их обитания», потому что там просто кошмар для фанатов и сценарий ужасный, но решили не торопиться и следовать намеченном плану с выходом первого выпуска в декабре. — рассказал сайту «Первый областной» Слава Копысов.

Слава и Дима давно увлечены кино, постоянные читатели точно помнят их рецензии на 1obl.ru. Добавить в выпуск динамики помог иллюстратор Азер Бабаев, а еще к первому выпуску подключили Дениса Шведова — это русский голос «Аквамена».

Актер озвучивания в этом году исполнил роль в фильме «Завод», режиссером выступил Юрий Быков. К премьере, которая намечена на 7 февраля 2019 года, авторы проекта «FixTheMovie» пообещали выложить часовое интервью с Денисом Шведовым на своем канале.