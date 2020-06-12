Команда Стаса Ярушина будет работать в системе ХК «Трактор»

Об этом артист договорился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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Стас Ярушин возвращается в родной Челябинск. И не один, а вместе со своей командой, которая в этом сезоне будет работать в системе хоккейного клуба «Трактор». Всё уже согласовано с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом актёр и музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мне приятно сообщить всем поклонником нашего ХК „Трактор“, что в этом сезоне я и моя команда „Y-Generation production“ будем работать в системе хоккейного клуба. Об этом мы договорились с президентом клуба Алексеем Леонидовичем Текслером и генеральным директором хоккейного клуба Иваном Савиным. Надеюсь на длительное и продолжительное сотрудничество. Мы не подведём! Но главное — результат команды, который мы ждём уже много лет!»— написал Стас Ярушин.

Кроме того, он сообщил, что провёл долгий, душевный и конструктивный диалог с Алексеем Текслером, в ходе которого отметил, что Челябинск стал меняться в лучшую сторону.

«Действительно, город стал меняться в лучшую сторону. Это происходит медленно, но верно. Потому что невозможно сделать всё и сразу в Челябинске, что убивалось годами! Ну а на сегодняшний день всё иначе. Спасибо, Алексей Леонидович, за вашу мотивационную речь, которую вы пару-тройку месяцев назад, до карантина, донесли до нас. До всех тех челябинцев, кто добился успехов в разных направлениях и продолжает добиваться! Для меня, как для фаната города, стало понятно, что я „вернулся“. Душой точно! Ну и конечно делом!»— добавил актёр.

В завершении своего поста Стас Ярушин написал, что будет очень интересно, и что он безумно рад вернуться в родной город.