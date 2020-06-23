«Трактор» сыграет в Кубке Республики Башкортостан

Предсезонный турнир пройдёт с 10 по 13 августа в Уфе.

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«Трактор» станет участником ещё одного предсезонного турнира. Помимо домашнего Кубка губернатора Челябинской области «чёрно-белые» выступят в Кубке Республики Башкортостан.



Предсезонный турнир пройдёт в Уфе с 10 по 3 августа. Информация об участии челябинцев в турнире появилась сегодня, 23 июня, в социальных сетях уфимского «Салавата Юлаева». Позднее её подтвердили в пресс-службе «Трактора».

«„Трактор“ примет участие в Кубке Республики Башкортостан. Соперниками челябинцев будут клубы „Салават Юлаев“, „Нефтехимик“ и „Северсталь“»,— сообщили в пресс-службе челябинцев.

Кроме того, представители «чёрно-белых» сообщили, когда команда выйдет из отпуска. Это случится уже в середине июля.

«Из отпуска хоккеисты „Трактора“ выйдут 14 июля. А с 23 по 26 августа на Ледовой арене „Трактор“ имени Валерия Константиновича Белоусова пройдёт традиционный турнир, на котором соперниками „чёрно-белых“ станут „Автомобилист“, „Сибирь“ и „Нефтехимик“»,— добавили в пресс-службе «Трактора».

При этом из-за ситуации с коронавирусом на текущий момент неизвестно, где именно челябинцы проведут предсезонные сборы. В мае генеральный директор клуба Иван Савин заявил, что вся необходимая для подготовки к чемпионату КХЛ 2020 — 2021 инфраструктура есть в Челябинске.