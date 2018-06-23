/ Хранилище праха готовят к эксплуатации в Снежинске

Этой осенью начнет работать вторая часть колумбария.

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Строительство второй очереди колумбария ведется в Снежинске. Два существующих модуля уже не удовлетворяет потребности жителей «запретки». Строительная документация была разработана еще 10 лет назад, однако средства на реализацию проекта нашлись в бюджете только сейчас.

Мы выяснили, что в этом году на строительство второй очереди колумбария будет потрачено 2 миллиона 200 тысяч рублей бюджетных средств. При этом только один из четырех кирпичных модулей осенью введут в эксплуатацию. — рассказал сайту «Первый областной» директор МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» Артем Борисов.

Отметим, что модуль колумбария представляет собой ограниченное пространство, сформированное из кирпичных стен. Внутри расположены ниши 40 на 40 сантиметров. Туда устанавливают урны с прахом. В каждом модуле около 50 ниш.