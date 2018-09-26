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/ Коллективный иск на перевозчиков ТБО готовят в Челябинске

Коллективный иск на перевозчиков ТБО готовят в Челябинске

Общественники начали собирать подписи от жителей.
сегодня в 18:15
  |  Общество

На основании заявлений от жителей Челябинска готовится коллективный иск в адрес недобросовестных перевозчиков мусора. Активисты начали сбор подписей. Реагирование на сообщения от возмущенных жителей происходит очень быстро. Волонтеры приезжают на место спустя всего 30 минут после звонка общественникам. Челябинцы заполняют бумажный бланк, указывают свои паспортные данные, ставят подпись.

Сегодня приехала машина и все увезла мусор. Но вокруг то еще убирать долго надо. Крупный мусор и сухостой. Может даже возгорание быть. А я хочу виновных наказать. Сама не знаю, как сделать. — комментирует сайту «Первый областной» жительница Челябинска Ирина Игнатенко.

Уже вторую неделю офис организации «Анти-смог» принимает звонки от челябинцев. Люди жалуются на «мусорный коллапс» во дворах. Телефон оператора буквально разрывается от количества звонков. В день поступает более 400 сообщений. Горячая линия работает круглосуточно.

За вчера позавчера мы зафиксировали более 1000 звонков. Люди стали жаловаться уже на крыс, сегодня вот мне звонил мужчина, говорит: «Мне 40 лет, там в контейнере что-то шевелится, когда я выбрасываю мусор, страшно даже мне, а что говорить о женщинах и детях?» — рассказывает оператор горячей линии, общественник Нина Байдимирова.

Сейчас по адресам, откуда поступают жалобы, определят перевозчика, который не вывез мусор вовремя. Сообщения от челябинцев отсортируют, распределят по названиям компании-ответчика. После чего общественники оформят сразу несколько коллективных исков в отношении каждого оператора — перевозчика ТБО.

Частично это уже оформлено и в прокуратуру уже написано заявление, и в министерство экологии, мы продолжаем эту работу и до победного конца будем продолжать это делать, во-первых, пока в Челябинске не уберут весь мусор, а во вторых, пока не последуют конкретные меры от правоохранителей. — поясняет руководитель общественной организации Михаил Махов.

Оставить свою жалобу можно, позвонив по номеру 777 08 08.

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Комментарии

Станислав
19:04, 26.09.2018
Какой иск к перевозчикам!!!! Люди!!!! Сажать надо наших чиновников, которые не придумали ничего, как закрыть городскую свалку!!! Перевозчики будут работать на "0", без увеличения тарифов, прибыли не будет, а надо еще зарплату водителю, грузчику. Как, кто может объяснить... Это как ВЕЛИКИЕ СЛОВА "Денег нет, но вы держитесь!!! Почему Господа Тефтелев, Дубровский и т.д. не работают бесплатно!!! Загадили весь город!!! Гнать, гнать и еще раз гнать.....

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