Держим на контроле всех: Алексей Текслер озвучил данные о возвращающихся туристах

Россия сокращает количество рейсов для возвращения россиян из-за границы.

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С сегодняшнего дня, 31 марта, Россия начала сокращать количество авиарейсов для вывоза российских туристов из-за рубежа. Теперь в московский аэропорт «Шереметьево» сможет прилететь не более 500 человек в сутки, а в иные аэропорты, в том числе и региональные, не более 200 человек в день.

На данный момент известно, что в период с 20 по 30 марта в страну вернулось чуть больше 155 тысяч россиян. Из них около 12 тысяч — южноуральцы. Подробнее об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Больше 20 процентов от этого числа вернулись из Казахстана. Дальше идёт Таиланд, ОАЭ и Турция. Все эти люди находятся сейчас на самоизоляции. Полиция проводит проверки соблюдения ими карантинного режима»,

— заявил глава региона.

На данный момент неизвестно, сколько всего туристов остаются в иностранных государствах. МИД продолжает собирать списки на возвращение граждан на родину.

Напомним, что для всех граждан, особенно прибывающих из-за границы, открыта круглосуточная горячая линия Минздрава Челябинской области: 8-351-240-15-16. Вы должны обязательно сообщить о своём статусе и самостоятельно изолироваться.