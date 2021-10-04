Когда осенью нужно надевать шапку

При какой температуре воздуха необходимо утепляться

В детстве каждого из нас родители заставляли надевать шапку, но, повзрослев, мы можем с легкостью пренебречь советом старших. Однако протестовать уже не хочется: куда комфортнее ходить с покрытой головой, если на улице холодно.

И все же есть люди, которые не приемлют головных уборов. Медики тоже не могут никого заставить носить шапки, они лишь дают рекомендации ради сохранения здоровья. Ключевая отметка в этом вопросе — показатель термометра в –5 С°. При такой температуре и ниже разумнее воспользоваться головным убором.

«Шапка желательна и при сильном ветре на улице, а еще в период после болезни или во время простуды», — говорят терапевты.

Конечно, это не отменяет индивидуальных особенностей человека. Есть закаленные люди, которым не страшны морозы в –15 С°, а есть те, кто испытывает дискомфорт уже при +10 С°. Поэтому доставать из шкафа головной убор нужно сразу, как появилось желание утеплиться.

Отметим, что переохлаждение головы чревато ослаблением иммунной системы. Еще мороз ухудшает кровоснабжение сосудов, что отражается на состоянии волос. Также есть риск застудить лицевой нерв, а избавиться от «гримасы» получится не сразу. И вдобавок ко всем неприятностям — замерзшие уши.