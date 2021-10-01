При простуде лучше воздержаться от горячих напитков

Почему температура жидкости имеет значение

При заражении вирусной инфекцией, особенно, если болезнь сопровождается высокой температурой, пациентам рекомендуется обильное питье — жидкость ускоряет процесс выведения из организма токсинов. Однако простуда подразумевает отказ от горячих напитков, ведь они могут усугубить самочувствие.

«Водой обеспечивается детоксикация, вывод из организма продуктов вирусной инфекции ускоряется. Важно, чтобы любая жидкость — напитки, бульоны, супы имели комфортную, приятно теплую температуру», — советуют терапевты.

Дело в том, что горячими напитками поддерживаются условия, обеспечивающие стойкость высокой температуры больного. В некоторых случаях повышенная температура тела идет организму на пользу, уничтожая патогены, но продолжительная гипертермия грозит ухудшением состояния пациента, появлением лихорадки, ломоты тела и осложнений.